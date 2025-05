Bolsas da Europa fecham em alta; Londres destoa após visão de BoE gradual

Enquanto o Reino Unido anunciava o primeiro acordo comercial com os EUA, que deve ser concluído nas próximas semanas, a União Europeia divulgou uma nova lista com cerca de 95 bilhões de euros em produtos americanos que poderão ser tarifados caso as negociações com Washington fracassem. Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que quer "fazer um acordo com a Europa".

Em Londres, o Banco da Inglaterra cortou nesta quinta-feira sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4,25%. Para o Commerzbank, o BoE manteve a postura cautelosa e só deve cortar as taxas de juros em ritmo trimestral A decisão veio após o BC da Suécia, o Riksbank, manter os juros estáveis, citando a incerteza na economia global como reflexo direto das políticas comerciais nos EUA. Um dia antes, o banco central da Noruega também optou por não alterar as taxas, observando que "as barreiras comerciais se tornaram mais extensas, e há incerteza sobre as políticas comerciais futuras".

*Com informações da Dow Jones Newswires