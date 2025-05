Câmara aprova novo marco das concessões e PPPs; texto volta ao Senado

A legislação passa a reconhecer a ocorrência de evento que impacte o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse caso, o poder concedente poderá adotar medidas que assegurem a redução dos efeitos, até a conclusão da apuração do valor a ser reparado. Outro ponto do projeto é a possibilidade que os editais de licitação e os contratos prevejam que as concessionárias realizem projetos associados ou explorem atividades que gerem receitas alternativas, sob a condição de dispor se haverá exclusividade da concessionária nesses casos e se as receitas serão consideradas na aferição do equilíbrio econômico-financeiro, destinadas à modicidade tarifária ou voltadas para reduzir obrigações de pagamento do poder concedente.

Além disso, o marco das concessões e PPPs estipula que, no julgamento das propostas, podem ser utilizados como critérios: a melhor técnica; a melhor técnica, com preço fixado no edital; o menor aporte de recursos pelo poder concedente para a realização de obras ou aquisição de bens reversíveis; o menor valor de receita auferida pela concessionária com prazo variável para a exploração do serviço; o menor prazo para a exploração do serviço público; a maior quantidade de obrigações de fazer, de acordo com a relação, os pesos e os critérios estabelecidos no edital; ou o maior porcentual da receita destinada ao poder concedente ou à modicidade tarifária. Os critérios podem ser combinados, e não será possível adotar isoladamente as condições de menor aporte de recursos pelo poder concedente e maior quantidade de obrigações a fazer.

A matéria estabelece que o poder concedente poderá intervir na concessão "no caso de risco aos usuários, ao meio ambiente ou descumprimento grave do contrato". A intervenção será de responsabilidade do Poder Executivo, com a designação de um interventor, o valor da sua remuneração, o responsável pelo pagamento, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. A intervenção implica a suspensão do mandato dos administradores e dos membros do conselho fiscal, o que dá ao interventor "plenos poderes" de gestão sobre as operações e os ativos da concessionária.

Nesse caso, os acionistas ou sócios da concessionária terão o prazo de 60 dias para apresentarem plano de recuperação. Caso esse plano seja rejeitado ou não seja apresentado, o poder concedente poderá decretar caducidade da concessão. No capítulo sobre a extinção da concessão, o novo marco acrescenta o critério de relicitação e de acordo entre as partes. O contrato de concessão também poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais.

Outros pontos do projeto viabilizam um acordo tripartite, a ser celebrado entre o poder concedente, os financiadores e as concessionárias, e novas medidas para facilitar a transferência da concessão ou do controle acionário. Além disso, há uma previsão de que a contraprestação da administração pública poderá ser feita por cessão de créditos não tributários, "inclusive de tarifas e de preços públicos devidos por outros entes federativos e suas entidades". No caso de aporte de recursos em favor do parceiro privado para obras e aquisição de bens, o marco passa a prever a realização em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.