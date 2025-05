Cogna reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 95,109 Mi no 1º trimestre

"Excluindo os calouros PROUNI, portanto, contemplando apenas os novos alunos que geram receita efetiva, a captação total cresceu 6,5% no trimestre, sendo 9,9% no Presencial, 12,5% na Kroton Med e 6,0% no EAD", informa.

A empresa destaca que esse mix mais concentrado em alunos de alta presencialidade gerou também um aumento de tíquete médio de calouros, resultando em um crescimento na Receita de Captação de 23% no trimestre.

A base total de alunos se expandiu 8,3% ante um ano e chegou a 1,197 milhão de estudantes, representando o 15º trimestre consecutivo de crescimento.

O tíquete médio total da base de alunos teve expansão de 1,1% ante um ano para R$ 355. No Presencial, o crescimento foi de 6,2% e no EAD, de +2,6%, resultado do repasse mais significativo da inflação para os veteranos e da maior captação de cursos com um Lifetime Value (LTV) elevado.

Investimentos

O capex total dos primeiros três meses do ano atingiu R$ 128,9 milhões, aumento de 28,7% ante um ano, movimento explicado por maior investimento em infraestrutura, dado maturação de cursos e migração de unidades, e em tecnologia, devido a aceleração nos times ágeis para a implementação de um sistema único, que foram levemente compensados por uma menor Produção de Conteúdo no período.