Comitê de financiamento das exportações aprova seguro do FGE para compra de combustível aviação

O Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) aprovou nesta quinta-feira, 8, uma nova modalidade de seguro lastreada no Fundo de Garantia à Exportação (FGE) e voltada à cobertura de financiamentos para compra de combustível de aviação por empresas aéreas com voos domésticos regulares.

Segundo informou há pouco o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a decisão ainda será levada para avaliação do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Camex. Depois disso, serão definidas as características da nova modalidade, como limites por devedor, exigência de mitigação de risco e prazos máximos.

A concessão da garantia será condicionada à apresentação de contrapartidas voltadas à descarbonização, o que também será regulamentado após a decisão do Gecex.