Copel: Lucro líquido sobe 24,6% no 1tri25 na base anual, para R$ 664,7 milhões

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) obteve lucro líquido de R$ 664,7 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 24,6% na comparação anual. Ajustando a itens não recorrentes, o resultado líquido do período foi de R$ 576,9 milhões, crescimento de 6,4% na base anual de comparação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu R$ 1,736 bilhão no trimestre, valor 24,1% maior que o visto no mesmo intervalo do ano anterior. Já o Ebitda recorrente somou R$ 1,503 bilhão, aumento de 13,0%. A margem Ebitda ajustada alcançou 25,5% no trimestre, alta de 3,8 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

De janeiro a março, a receita operacional líquida da Copel aumentou 8,8% em relação à igual trimestre de 2024, para R$ 5,892 bilhões na base anual, impulsionada pelo aumento da receita com suprimento de energia, do aumento da energia vendida na comercialização e na redução no desvio de geração eólica, apontou a companhia. A empresa também citou a maior receita com disponibilidade da rede elétrica.