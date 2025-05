Custo da cesta básica sobe em 15 de 17 capitais em abril, aponta Dieese

O pão francês registrou alta em 12 capitais, com variações entre 0,26%, no Rio de Janeiro, e 4,99%, em Vitória. As quedas mais relevantes ocorreram em Aracaju (-1,83%) e Salvador (-0,49%). Em 12 meses, houve aumento em quase todas as capitais, com destaque para Porto Alegre (10,15%), Belo Horizonte (7,57%) e Salvador (7,24%). O Dieese relaciona o aumento à entressafra do trigo e à maior dependência das importações.

Já a carne bovina de primeira teve alta em 11 capitais, entre elas Florianópolis (1,08%) e São Paulo (0,06%). As quedas ocorreram em seis cidades, com destaque para Salvador (-2,81%). No acumulado de 12 meses, todas as capitais apresentaram elevação, sendo Fortaleza (29,26%) e Brasília (29,02%) as mais expressivas.