Dólar cai e fecha a R$ 5,66 com Copom e acordo comercial entre EUA e Reino Unido

Com perda de força adicional na reta final dos negócios, o dólar à vista fechou em queda de 1,46%, a R$ 5,6613, na mínima. Na semana, ainda acumula valorização de 0,11%, mas passou a recuar 0,27% em maio. A moeda voltou a apresentar queda de mais de 8% no ano.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY subiu mais de 1% e superou a linha dos 100,000 pontos, reduzindo as perdas no ano para a casa de 7%. As taxas dos Treasuries avançaram em bloco, com o retorno da T-note de 2 anos tocando 3,90% na máxima.

O economista-chefe da Equador investimentos, Eduardo Velho, observa que o acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido diminui as tensões comerciais e mitiga os riscos de recessão nos EUA - algo que, ao mesmo tempo, fortalece o dólar em relação a divisas fortes e dá fôlego aos ativos de risco, como bolsas e moedas emergentes.

"Após a imposição de tarifas por Trump, o dólar perdeu sua atratividade como reserva de valor e investidores passaram a demandar outras moedas fortes e ouro. O acordo hoje entre EUA e Reino Unido reduziu a aversão ao risco, alterando essa dinâmica", afirma Velho, acrescentando que a postura cautelosa do Federal Reserve, que na quarta manteve a taxa de juros inalterada, também favoreceu a recuperação do Dollar Index.

No fim da manhã, Trump anunciou que havia chegado a um entendimento com o Reino Unido e que está "muito perto de novos acordos comerciais com outros países". O presidente norte-americano também disse que deve ter conversas "substanciais" com os chineses neste fim de semana e que as tarifas à China, hoje em 145%, devem diminuir.

À tarde, o representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, afirmou que o país pode anunciar "ao longo do mês, ou talvez até ainda nesta semana", novos acordos comerciais bilaterais. Greer também confirmou que viajará para a Suíça neste fim de semana para dar início às negociações tarifárias com a China.