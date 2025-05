Guidance de tesouraria ainda comporta nossa melhor projeção, diz Lulia, do Itaú

Ainda assim, a alta de juros deve elevar o custo da proteção (hedge) que o Itaú faz do capital dos bancos que mantém na América Latina. O custo desse hedge é basicamente o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, afirmou Lulia. Como se espera que esse diferencial aumente, o hedge ficará mais caro.

Para além dos números da tesouraria, a margem do Itaú com crédito também veio positiva, acima do que esperavam analistas de mercado. No primeiro trimestre, foi de R$ 29,399 bilhões, crescimento de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado, acima da alta da carteira de crédito no mesmo intervalo.

"A margem com clientes traduz uma série de coisas. Primeiro, a carteira veio melhor, inclusive no saldo médio, que cresceu bem no trimestre, e com qualidade. E também ajuda o mix", disse Lulia. "A carteira de pessoas físicas volta a crescer, o que não é usual no primeiro trimestre do ano, e o uso de cartão de crédito dos nossos clientes também cresceu."

Estes fatores, mais o desempenho de capital de giro, ajudaram a compensar a menor quantidade de dias úteis e também de dias corridos do trimestre, o que "custou" cerca de R$ 500 milhões em margem ao Itaú.