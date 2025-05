IBGE: número de brasileiros com algum tipo de renda soma recorde de 143,4 milhões em 2024

Na renda de outras fontes, a categoria aposentadoria e pensão manteve o maior valor médio em 2024, R$ 2.528; o de programas sociais do governo foi de R$ 836; o de aluguel e arrendamento, R$ 2.159; pensão alimentícia e mesada, R$ 771; e demais rendimentos, como seguro-desemprego, aplicações financeiras e bolsas de estudos, R$ 2.135.

Com mais pessoas trabalhando e salários com ganhos reais, a participação do rendimento do trabalho na composição do rendimento domiciliar per capita cresceu de 74,2% em 2023 para 74,9% em 2024. Os demais 25,1% eram provenientes de outras fontes, entre elas aposentadoria e pensão (16,8%), aluguel e arrendamento (1,9%), pensão alimentícia, doação e mesada (0,8%), programas sociais do governo (3,8%) e outros rendimentos (1,6%).

A participação dos programas sociais no rendimento domiciliar per capita teve ligeiro aumento de 3,7% em 2023 para 3,8% em 2024.

"Houve alta em programas sociais, mas não é Bolsa Família. A gente observa, principalmente, uma variação positiva do BPC-LOAS e de outros programas sociais", afirmou Gustavo Fontes, técnico da pesquisa do IBGE.

A proporção de domicílios com algum beneficiário do programa Bolsa-Família recuou de 19,0% em 2023 para 18,7% em 2024, mas a fatia de lares com beneficiário do BPC-LOAS aumentou de 4,2% para 5,0% no período, maior porcentual da série histórica iniciada em 2012. O porcentual de domicílios que recebiam rendimentos de outros programas sociais aumentou de 1,4% em 2023 para 2,1% em 2024.

O IBGE ressaltou que o rendimento médio domiciliar per capita dos domicílios que recebiam o Bolsa Família era de R$ 717 em 2024, o equivalente a menos de 30% do rendimento médio de 2.424 registrado pelos domicílios não beneficiados. Para Gustavo Fontes, o indicador é importante para aferir que a destinação de recursos está beneficiando as famílias mais vulneráveis, público-alvo do programa de transferência de renda.