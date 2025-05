Ibovespa estabelece recorde intradia, mas limita alta, abaixo dos 137 mil

O giro financeiro foi reforçado a R$ 34,7 bilhões, com o apetite por risco deflagrado no exterior com a confirmação, por Donald Trump, de que os Estados Unidos assinaram nesta quinta, com o Reino Unido, seu primeiro acordo comercial "aberto e justo". Em Nova York, os principais índices de ações marcaram ganhos de 0,62% (Dow Jones), 0,58% (S&P 500) e 1,07% (Nasdaq), desacelerando em direção ao fechamento.

Entre os principais nomes do índice, destaque para a alta de dois dígitos em Bradesco, com a ON em avanço de 14,04% e a PN, de 15,64%. Os grandes bancos deram dinamismo ao índice na sessão, após o balanço do Bradesco na noite da quarta - depois do fechamento desta quinta, será a vez de Itaú (PN +0,80%).

Destaque também para Santander (Unit +4,13%) e, entre as grandes ações de commodities, Petrobras (ON +1,69%, PN +1,39%). O principal papel do Ibovespa, Vale ON, operou perto da estabilidade, mas fechou em baixa (-0,30%), contribuindo para podar a alta final.

Na ponta ganhadora do Ibovespa nesta quinta-feira, Azzas (+22,03%), à frente das duas ações de Bradesco - destaque também para CVC (+11,06%) e Hapvida (+9,33%). No lado oposto, Minerva (-7,69%), Ultrapar (-3,69%) e TIM (-2,88%).

No plano doméstico, caiu bem aos investidores a sinalização, lida pelo mercado no comunicado da noite anterior sobre a decisão de política monetária do Banco Central, de que o ciclo de alta da Selic esteja bem perto do fim ou mesmo possa ter ocorrido na quarta-feira, quando o Copom decidiu, conforme esperado, elevar a taxa de juros de referência em meio ponto porcentual, para 14,75% ao ano.

"Comunicado foi dovish, e duas mudanças apontam nessa direção", diz Luis Cezario, economista-chefe da Asset 1. Ele menciona, em primeiro lugar, a opção do Copom de não indicar qual seria a decisão mais provável na próxima reunião, em junho, o que assegura flexibilidade e abre porta para a interrupção do ciclo. Como segundo ponto importante, Cezario destaca que o Comitê de Política Monetária deixou de caracterizar o balanço de riscos nas projeções de inflação como assimétrico para cima - e passou a ver riscos mais elevados tanto de alta quanto de baixa.