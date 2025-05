IGP-DI sobe 0,30% em abril, ante queda de 0,50% em março, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,30% em abril, após uma queda de 0,50% em março, divulgou nesta quinta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro em pesquisa Projeções Broadcast, que eram de elevação entre 0,15% e 0,69%, mas abaixo da mediana de 0,35%.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma alta de 0,90% no ano e um avanço de 8,11% em 12 meses.