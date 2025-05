Itaú: Captura da adquirência sobe 3,9% em um ano, para R$ 224,9 bi no 1tri25

A adquirência do Itaú Unibanco, feita pela Rede, capturou R$ 224,9 bilhões em transações no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi sustentada pelo crédito, que subiu 7,1%, enquanto o débito teve baixa de 2,7%.

O banco mudou a forma de divulgar as receitas do segmento. Agora, a linha reúne não apenas o que vem da adquirência, mas também as receitas vindas de recebimentos, pacotes de conta corrente para empresas e as receitas com Pix.

Sob esse novo critério, a receita do banco subiu 3,9% em um ano, para R$ 2,347 bilhões. O Itaú considera que os serviços de pagamento e recebimento são mais amplos do que as maquininhas, e que por isso não faz sentido considerar essas receitas de forma isolada.