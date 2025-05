Itaú: Carteira de crédito soma R$ 1,383 tri no 1tri25, alta de 13,2%

A carteira de crédito do Itaú Unibanco encerrou o primeiro trimestre de 2025 em R$ 1,383 trilhão, um crescimento de 13,2% em 12 meses, ou de 9,4% se desconsiderado o efeito da variação cambial. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve baixa de 0,8%.

A carteira destinada a pessoas físicas cresceu 8,6% em um ano, para R$ 448,8 bilhões. O maior destaque foi o crédito imobiliário, que cresceu 16,7%, para R$ 131,6 bilhões em operações, enquanto produtos como o cartão de crédito, o crédito pessoal e o financiamento a veículos cresceram um dígito.

O consignado ficou praticamente estável (+0,8%). Segundo o Itaú, em relação a dezembro do ano passado, a carteira caiu 0,5%, diante da suspensão do antigo consignado privado, e da suspensão de novas concessões do consignado do INSS via correspondentes, feita pelo banco diante da compressão de margens causada pelo teto de juros.