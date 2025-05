Itaú: Despesas totais vão a R$ 15,796 bi no 1tri25, alta de 9,8% em um ano

O Itaú Unibanco teve despesas totais de R$ 15,796 bilhões no primeiro trimestre de 2025, número 9,8% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 5,5% abaixo do quarto trimestre do ano passado.

A alta em um ano veio com os efeitos da negociação salarial da categoria dos bancários, válida a partir de setembro, e da maior despesa com participação nos lucros. O Itaú encerrou março com 96,3 mil funcionários, 500 a mais que no mesmo período de 2024.

Com pessoal, as despesas somaram R$ 5,804 bilhões, crescimento de 3,3% em um ano.