Leilão da Rota da Celulose supera desinteresse e tem forte presença do setor financeiro

Esse é o terceiro leilão rodoviário federal bem-sucedido em 2025, que tem uma carteira total de 15 projetos. Em abril foi leiloada a Rota Agro Norte, trecho da BR-364/RO, que contou com proposta única e consagrou o consórcio 4UM/Opportunity como a gestora do ativo. Na semana passada, o trecho da BR-040/495, que liga Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi disputado por três grupos, sendo arrematado por consórcio formado pela Construcap e as espanholas Copasa e OHLA.

Atratividade

Para a advogada Aline Klein, especialista em infraestrutura e concessões públicas do escritório Vernalha Pereira, o resultado do leilão confirma o êxito das alterações do edital que, se antes afastou interessados a ponto de ficar deserto, dessa vez atraiu participantes relevantes do mercado de concessões. A advogada considera que os descontos ofertados pelos participantes foram "moderados", o que, em sua avaliação, "revela uma proximidade das projeções feitas pelos diversos licitantes".

O edital foi ajustado com um modelo econômico-financeiro que reduz os investimentos obrigatórios nos primeiros quatro anos de concessão, atendendo a demandas do setor privado. Além disso, houve aumento na projeção de receita para os 20 anos de operação. Como resultado, o lucro potencial da concessão, medido pelo Ebitda ajustado, cresceu 10,4% (R$ 1,5 bilhão), enquanto as despesas totais (capex e opex) subiram 8,4% (R$ 798 milhões).

Players financeiros

Todos os grupos que participaram do leilão de nesta quinta tinham ligação com o setor financeiro. Além da ganhadora Galápagos, XP, BTG Pactual e Kinea também marcaram presença. Enquanto os dois primeiros concorreram por meio de fundos de investimento, a gestora Kinea se uniu novamente à Way Brasil. No ano passado, a parceria Way Kinea, nomeada de Rotas do Brasil, arrematou a concessão da Rota do Zebu (BR-262/MG).