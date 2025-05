Localiza: Lucro líquido soma R$ 842 mi no 1º trimestre, alta de 14,8% em um ano

A margem Ebitda da divisão de Aluguel de Carros foi de 65,2%, avanço de 1,9 ponto porcentual ante um ano antes. Em Gestão de Frotas, a margem foi de 70,0%, aumento de 0,8 p.p. Seminovos apresentou margem de 2,0%, refletindo principalmente a acomodação no preço de seminovos observada no final do ano passado. Ao longo do trimestre, os preços de Seminovos permaneceram estáveis.

A receita líquida consolidada, por sua vez, avançou 16,7%, somando R$ 10,139 bilhões. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 11,2%, para R$ 4,8 bilhões. Já a de seminovos atingiu R$ 5,3 bilhões, aumento anual de 22,2%, com aumento de 15% no volume de carros vendidos.