Lucro líquido da Ambev é de R$ 3,8 bilhões no 1º trimestre, estável ante um ano

A Ambev encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 3,8 bilhões, praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior. A estabilidade do resultado reflete a combinação entre o forte crescimento operacional e impactos negativos do resultado financeiro e da carga tributária no Brasil.

Segundo a companhia, o início do ano foi "sólido", sustentado pela continuidade do crescimento das receitas, expansão das margens e disciplina na gestão de custos e despesas. O volume consolidado cresceu 0,7%, com destaque para os mercados do Brasil e América Latina Sul, que compensaram quedas na América Central, Caribe e Canadá.

A receita líquida totalizou R$ 22,5 bilhões no trimestre, uma alta de 6,7% no conceito orgânico, impulsionada principalmente por aumentos de preço. A receita líquida por hectolitro (ROL/hl) subiu 5,9%.