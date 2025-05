Lucro líquido da CBA é de R$ 335 mi no 1º trimestre

Assim, neste trimestre, foi sentido o efeito do dólar apreciado em relação ao real, o que aumentou a receita por dois motivos: uma conversão de moeda mais vantajosa, bem como um desincentivo a importações, o que aquece o mercado nacional. Dessa forma, a receita líquida do alumínio (que representa quase a totalidade do consolidado da CBA) atingiu R$ 2,3 bilhões no trimestre, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.

Se na receita líquida da CBA as movimentações do dólar costumam ter efeito um tempo depois, no endividamento o impacto é imediato. Assim, a queda da moeda americana desde o início do ano diminuiu a dívida da companhia, em mais um efeito positivo no trimestre. A dívida líquida saiu de R$ 3,913 bilhões no fim de 2024 para R$ 3,574 bilhões nos primeiros três meses de 2025. A alavancagem ficou em 2,15 vezes em março de 2025, frente a 2,84 vezes no quarto trimestre de 2024 e 7,89 vezes no primeiro trimestre daquele ano.

Para o segundo trimestre, portanto, a expectativa é de um movimento mais estável na dívida, visto as menores variações da moeda americana. Já na receita, a desvalorização do dólar vista anteriormente deve refletir de maneira negativa nos números de abril a junho.

De todo modo, o CEO da CBA, Luciano Alves, disse que a maior cautela está nas incertezas globais com possíveis efeitos da guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Nossas linhas de negócio ainda não foram impactadas. Mas existem incertezas ligadas ao rearranjo dos fluxos comerciais. Todas buscam entender para onde o alumínio vai circular com tarifas dos EUA sobre grandes exportadores do Canadá e do México, por exemplo", afirma.

Ele reforça ainda que a tarifa ao alumínio brasileiro por parte dos EUA não trouxe impacto relevante, já que apenas 3% das exportações da companhia eram direcionadas para lá. No entanto, enquanto o prêmio praticado sobre o preço do alumínio subiu no país americano, sob o entendimento de que a diminuição de importações diminui a disponibilidade do produto no território, na Europa, o prêmio caiu, visto que o que era destinado aos EUA deve aumentar a oferta em outros lugares do mundo, explica Alves.

Vendas