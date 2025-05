Lucro líquido do Bradesco cresce 39,3% no primeiro trimestre, para R$ 5,86 bi

Com isso, a margem financeira líquida, que é o ganho do banco com juros depois de descontadas as provisões contra a inadimplência, cresceu 30,6% em um ano, para R$ 9,59 bilhões - fruto do crescimento da margem bruta e da queda das provisões. Além disso, as despesas administrativas do banco caíram 4% no período, para R$ 5,26 bilhões.

"No primeiro trimestre do ano, o crescimento das receitas foi a principal razão de melhora da nossa rentabilidade, e esse deve ser o padrão deste ano. Avançaremos, mantendo a boa qualidade das novas safras de crédito, fazendo créditos principalmente com garantias", disse o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, em nota.

A rentabilidade, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), foi de 14,4% no trimestre passado, alta de 4,2 pontos porcentuais em um ano, e de 2,7 pontos em relação a dezembro de 2024.

'Bons negócios'

De acordo com Noronha, o Bradesco já havia reduzido o apetite ao risco no fim do ano passado e, mesmo sendo mais seletivo diante da economia em desaceleração, ele diz que o banco fez bons negócios. "Mostramos a tração que temos em todos os segmentos de clientes e canais digitais. Nossa margem líquida cresceu. Continuamos focados no RAR (retorno ajustado ao risco) das operações", disse o executivo.

As receitas com serviços - fruto da cobrança de tarifas bancárias e taxas - tiveram alta de 10,2% em um ano, e somaram R$ 9,76 bilhões nos três primeiros meses do ano, puxadas principalmente pelas áreas de cartões de crédito (cuja receita cresceu 16,1% em um ano) e de banco de investimento (com alta de 76,1%).