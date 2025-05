Minerva reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 185 milhões no 1º trimestre

A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 185 milhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa reversão do prejuízo de R$ 186,2 milhões reportado em igual período de 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 962,5 milhões, alta de 53,1% sobre os R$ 628,9 milhões verificados no mesmo intervalo do ano anterior. A margem Ebitda foi de 8,6%, ante 8,8% no primeiro trimestre de 2024.

A receita líquida obtida de janeiro a março somou R$ 11,196 bilhões, 55,8% a mais que a de R$ 7,187 bilhões dos três primeiros meses do ano anterior, segundo a empresa. A Minerva destacou que o resultado foi recorde, assim como o Ebitda.

A receita bruta consolidada foi de R$ 11,9 bilhões, avanço de 55% ante igual período de 2024. As exportações representaram R$ 6,634 bilhões da receita bruta da companhia no primeiro trimestre, enquanto o mercado interno foi responsável por R$ 5,298 bilhões, com aumento de 64,9% ante igual período de 2024. Já a receita com os embarques aumentaram 48,2%.