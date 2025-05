MRV&CO: Prejuízo consolidado ajustado sobe de R$ 11 mi no 1º trimestre, para R$ 262,9 mi

As outras divisões de negócios da MRV&Co tiveram prejuízos: Luggo, com perdas de R$ 3,4 milhões, e a Urba, R$ 5,6 milhões.

O resultado da MRV&Co no critério ajustado exclui itens que somaram R$ 95 milhões no trimestre. Entram aí os já conhecidos 'equity swap' - referente à operação de recompra das ações mediante instrumento financeiro derivativo - e a marcação a mercado desses instrumentos. Esses dois ajustes representaram R$ 30 milhões.

O que entrou de novo foi uma despesa de R$ 73 milhões pela cessão de carteira de recebíveis e uma despesa de R$ 22 milhões com tomada de financiamento para pagar dívida da operação nos Estados Unidos. Por outro lado, houve um ganho de R$ 30 milhões com reversão de provisões pela pagamento da dívida lá fora.

Sem tais ajustes, o prejuízo líquido consolidado é maior, totalizando R$ 358,8 milhões. Sozinha, a MRV teve prejuízo de R$ 70,1 milhões. As outras divisões de negócios não foram influenciadas por esses ajustes.

A receita líquida consolidada da MRV&Co totalizou R$ 2,283 bilhões, aumento de 19,8% na mesma base de comparação anual, em virtude do aumento das vendas de imóveis e da evolução da produção.

"Do ponto de vista operacional, vemos uma melhora clara em todos os indicadores da MRV, mas o resultado financeiro foi mais poluído neste trimestre com alguns eventos não recorrentes", afirmou o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ricardo Paixão. "No geral, foi um resultado ok. Se tivéssemos concluído a venda das 1,4 mil unidades, teria sido bom", ponderou, reiterando que espera uma melhora dos resultados ao longo do ano, em linha com as metas oficiais já divulgadas pelo grupo.