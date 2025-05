Peru: BC corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,5% ao ano

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,5% ao ano, após mantê-la inalterada em na última reunião. O BC, entretanto, alerta que a decisão não implica necessariamente em um ciclo de sucessivas reduções, indicando que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que o corte teve como contexto o fato de que a taxa de inflação de doze meses aumentou de 1,3% em março para 1,7% em abril, dentro das expectativas. "As expectativas de inflação em várias economias importantes, especialmente nos Estados Unidos, foram influenciadas pelo aumento das tensões comerciais. Nesse contexto, a convergência esperada da inflação para sua meta pode ser mais lenta do que o esperado", adverte o BC.

A nota ainda aponta que a projeção é de que a inflação anual retorne a níveis próximos ao centro do intervalo da meta nos próximos meses.