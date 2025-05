Pré-sal bate recorde em março com 3,7 mi de boed, 79,8% do total produzido no País, diz ANP

A região do pré-sal bateu recorde de produção em março, segundo dados consolidados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atingindo 3,716 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), ou 79,8% do total produzido no País, um volume de 4,662 milhões de boed.

Se levada em conta a produção apenas de petróleo, em março foram 3,621 milhões de barris por dia (bpd) - maior produção do ano -, espalhados por vários campos em terra e no mar, registrando alta de 7,9% contra o mesmo mês em 2024, e de 3,8% na comparação com o mês anterior.

Já a produção de gás natural somou 165,5 milhões de metros cúbicos por dia, 15% maior do que há um ano e 4,3% superior a fevereiro, mas apenas 49,9 milhões de m3/d foram disponibilizados ao mercado.