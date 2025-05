Presidente do BoE saúda notícia de acordo comercial entre Reino Unido e EUA

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse que estava acompanhando "de perto" as notícias de um acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos e que o saudava - embora não conhecesse maiores detalhes - porque ele deve reduzir a incerteza que, segundo ele, tem pesado no Produto Interno Bruto (PIB) britânico. A fala aconteceu durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 8, após a decisão de reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base, a 4,25%.

"Espero que o acordo Reino Unido-EUA seja o primeiro de muitos. A incerteza com o comércio e as tarifas pesam na atividade, e o impacto das tarifas ainda é incerto", acrescentou, ao mencionar a importância de olhar para a reação dos mercados às notícias de comércio e a cautela dos negócios na hora de investir.

Bailey mencionou que o processo de desinflação no Reino Unido continuou, mas que a inflação pode aumentar no curto prazo por conta dos preços de energia, o que não deve durar, já que deve retornar à meta no médio prazo. Segundo o presidente do BoE, a desinflação de serviços, por outro lado, ainda tem um longo caminho a percorrer e o crescimento da produtividade tem sido fraco.