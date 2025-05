Stone tem lucro líquido ajustado de R$ 554 milhões no 1º tri; alta é de 23% em um ano

O volume processado neste segmento foi de R$ 120 bilhões, alta de 17% em um ano. A captura de operações de pagamento através de Pix foi a que mais cresceu, com alta de 95%, de acordo com a companhia.

Em crédito, a carteira da Stone atingiu R$ 1,4 bilhão, uma alta de 20% em relação ao final de 2024. No começo do ano passado, o volume era menos representativo porque os produtos de crédito estavam em testes. A inadimplência ficou em 4,57%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias, contra 3,61% no final de 2024.

O volume de depósitos teve crescimento de 38% em um ano, para R$ 8,3 bilhões. Ao todo, a base de clientes em serviços bancários subiu 36% em um ano, para 3,2 milhões.

Em software, a receita da Stone subiu 11% em um ano, para R$ 409 milhões. A Stone vinha procurando comprador para o negócio, mas colocou o processo em banho-maria no começo do ano por falta de propostas e reduziu o valor contábil da operação. Desde então, no entanto, a Totvs, um dos potenciais compradores, voltou à mesa de negociações.

"Encerramos mais um trimestre com resultados consistentes e rentáveis, alinhados às nossas projeções de médio e longo prazo. A companhia também vem demonstrando maior maturidade na gestão de capital, reforçando o nosso compromisso contínuo com a geração de valor e o aumento do retorno para os acionistas", diz em nota o CEO da Stone, Pedro Zinner.