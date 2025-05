Suzano: Vendas de papel têm queda de 25% no 1tri25 sobre 4tri24; alta é de 6% sobre 1tri24

As vendas de papel da Suzano, que somam os segmentos de imprimir e escrever, papel cartão e tissue no mercado brasileiro, totalizaram 221 mil toneladas no primeiro trimestre de 2025, uma redução de 25% em relação ao trimestre anterior, motivada pela sazonalidade segundo a empresa.

Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento foi de 6%, decorrente do aumento de vendas de papéis de Imprimir e Escrever, dado o início da preparação do setor gráfico para o atendimento do edital vigente do Programa Nacional do Livro Didático.

As vendas de papel nos mercados internacionais totalizaram 169 mil toneladas e representaram 43% do volume total de vendas no trimestre. O aumento de 23% em relação ao último trimestre de 2024 é explicado pela inclusão das vendas das operações nos EUA no trimestre, ao passo que no fim de 2024, pelo cronograma da aquisição, foram consideradas as vendas de apenas dois meses.