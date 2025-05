Trump: acordo com Reino Unido traz US$ 5 bi em oportunidades a produtores dos EUA

O presidente Donald Trump revelou nesta quinta-feira, 8, o primeiro "Acordo de Comércio Justo, Aberto e Recíproco" entre Estados Unidos e Reino Unido desde o "Dia da Libertação". O acordo, descrito como uma vitória para a economia americana, prevê a arrecadação de US$ 6 bilhões em receita externa com tarifas de 10%, além de gerar US$ 5 bilhões em novas oportunidades de exportação para produtores rurais e industriais dos EUA. "Muitos mais acordos virão - FIQUE ATENTO!"

"Junto ao nosso forte aliado, o Reino Unido, alcançamos o primeiro acordo comercial histórico", afirmou Trump em publicação na Truth Social. "Este acordo mostra que, se você respeita a América e traz propostas sérias para a mesa, a América ESTÁ ABERTA PARA NEGÓCIOS".

Entre os pontos destacados está a criação de uma Zona Comercial de Aço e Alumínio e uma cadeia farmacêutica segura, medidas que, segundo Trump, reforçam a segurança nacional de ambos os países. Além disso, o acordo facilitará o acesso de produtos agrícolas e máquinas americanas ao mercado britânico.