Trump fala em 'tremendo' acordo com o Reino Unido e diz que levará comércio a novos patamares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, que chegou a um "tremendo" acordo com o Reino Unido e que levará o comércio com os britânicos a novos patamares. De acordo com o republicano, o acordo será concluído nos próximos dias, prevê o aumento ao acesso para carne bovina americana e etanol, bem como ao mercado para exportações norte-americanas.

"O Reino Unido é um dos nossos aliados mais próximos. Reduziremos barreiras não tarifárias a partir de acordo", afirmou, ao ressaltar que a assinatura da negociação acontece no mesmo dia de comemoração de vitória na 2ª Guerra. "Os detalhes finais de acordo com Reino Unido serão redigidos nas próximas semanas", acrescentou.

E declarou: "O acordo inclui planos para alinhar Reino Unido à nossa estratégia de segurança econômica. Ele abre um mercado tremendo para nosso país e é bem conclusivo, mas podemos desenvolvê-lo ainda mais e pode ser ajustado com o tempo."