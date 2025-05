UE lista 95 bilhões de euros em produtos dos EUA que podem sofrer tarifas, se acordo falhar

A UE também está avaliando possíveis restrições à exportação de certas sucatas de aço e produtos químicos enviados para os EUA. Essas exportações estão atualmente avaliadas em cerca de 4,4 bilhões de euros por ano.

As medidas anunciadas na quinta-feira visam responder às tarifas gerais do governo Trump e às suas taxas setoriais sobre carros e autopeças, afirmou a comissão. A comissão afirmou que as taxas propostas só entrarão em vigor se as negociações com os EUA não resultarem em um acordo mutuamente benéfico e na remoção das tarifas americanas.

"A UE continua a preparar potenciais contramedidas para defender seus consumidores e sua indústria, paralelamente às negociações e caso estas não produzam um resultado satisfatório", afirmou a comissão.

A UE aprovou anteriormente uma lista separada de 21 bilhões de euros em importações dos EUA que planejava impor tarifas, incluindo barcos, soja, manteiga de amendoim e carne bovina. Essas tarifas - destinadas a retaliar as tarifas de metais do presidente Trump - foram suspensas no mês passado, depois que seu governo anunciou uma pausa de 90 dias em algumas tarifas americanas. Fonte: Dow Jones Newswires