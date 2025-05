Bill Gates fala sobre fim de sua fundação e doação de fortuna de US$ 107 bi

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou nesta quinta-feira, 8, que vai encerrar as atividades da Fundação Gates nos próximos 20 anos. Até lá, porém, ele vai doar 99% da sua fortuna, estimada em US$ 107 bilhões, à instituição.

Se concretizada, a transferência da fortuna estará entre as maiores doações filantrópicas de todos os tempos - superando as contribuições históricas de industriais como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie, quando ajustadas pela inflação. Apenas a promessa de Warren Buffett, gestor da Berkshire Hathaway, de doar sua fortuna - estimada pela Forbes em US$ 160 bilhões - seria maior, dependendo das flutuações do mercado de ações.

A doação de Gates será realizada ao longo do tempo e permitirá que sua fundação gaste mais de US$ 200 bilhões nos próximos 20 anos. "É emocionante ter essa quantia para poder investir nessas causas", disse Gates em uma entrevista à The Associated Press.