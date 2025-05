Bolsas de NY fecham sem coesão antes de negociação de tarifa entre EUA e China

As bolsas de Nova York fecharam esta sexta-feira, 9, sem direção única, às vésperas das negociações comerciais entre Washington e Pequim. Os principais índices de Wall Street avançaram pela manhã, após o presidente Donald Trump abrir a possibilidade de reduzir as tarifas sobre a China de 145% para 80%, mas perderam força no início da tarde, com comentários menos animadores da porta-voz da Casa Branca.

O Dow Jones caiu 0,29% aos 41.249,38 pontos; o S&P 500 cedeu 0,07%, aos 5.659,91 pontos; e o Nasdaq ficou estável aos 17.928,92 pontos. Os dados são preliminares.

No início do dia, Trump afirmou em publicação na Truth Social que "uma tarifa de 80% para a China parece correta". "Depende de Scott Bessent", escreveu em seguida, referindo-se a seu secretário do Tesouro, que representará os EUA nas negociações com chineses neste fim de semana, na Suíça.