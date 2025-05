Consumidor de baixa tensão paga 3,8% na tarifa de energia com custos da MMDG, diz Abradee

O consumidor de energia elétrica classificado na baixa tensão sente um impacto médio de 3,8% na tarifa de energia com os custos da Micro e Minigeração Distribuída (MMDG), mas apenas 0,91% é quantificado na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), de acordo com balanço feito Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O total de 2,89%, fora o porcentual verificado na CDE, é definido como despesa "implícita" - por representar aumento de custo para o sistema de transmissão e distribuição, sem aparecer de forma clara na lista de itens que oneram a tarifa de energia elétrica.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 9, em conversa com jornalistas.