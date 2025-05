Curva de juros desinclina na semana com Copom dovish e maior apetite a risco global

Os juros futuros operam mais perto da estabilidade nesta sexta-feira, 9. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril não faz preço, visto que o mercado até teve uma leitura mais negativa do indicador, mas ponderou que a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, indicando dólar mais fraco globalmente e preço de commodities menores, pode servir de contraponto. A expectativa agora fica para reunião entre Estados Unidos e China no fim de semana, e para a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima terça-feira.

Na semana, a curva perdeu inclinação, com o vértice longo caindo cerca de 25 pontos-base e o curto acumulando alta de aproximadamente 10 pontos. O movimento decorre de maior apetite a risco - tanto que o Ibovespa renovou recorde histórico - e na tese de que o Copom terá espaço para a cortar a Selic a longo prazo, após atingir maior nível desde 2006 nesta quarta-feira, a 14,75% ao ano.

Às 17h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,790%, de 14,783% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 13,985%, de 13,970%, e o para janeiro de 2029 cedia para 13,350%, de 13,395% no ajuste anterior.