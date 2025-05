Diretora do Fed diz que política monetária restritiva é necessária com economia resiliente

Em entrevista à Bloomberg nos arredores do evento, Kugler admitiu que há possibilidade de desaceleração econômica robusta, mas pontuou que isso dependerá de múltiplos fatores, principalmente do ambiente incerto e de eventual desvalorização dos ativos norte-americanos, o que reduziria índices de riqueza no país.

Na visão dela, é importante manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas.