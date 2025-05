Dólar tem leve queda com negociações entre China e EUA no radar e fecha a R$ 5,6548

Nas primeiras horas do pregão, o dólar até ensaiou um movimento de alta, em aparente ajuste após o tombo da quinta, e registrou máxima a R$ 5,6700.

A moeda trocou de sinal ainda pela manhã e, com mínima a R$ 5,6386, encerrou a sessão em queda de 0,11%, a R$ 5,6548.

Com as perdas na quinta e nesta sexta anulando os ganhos das três sessões anteriores, o dólar terminou a semana estável. A divisa recua 0,38% em maio e 8,50% no ano.

O economista da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, observa que houve uma melhora do ambiente para divisas emergentes nos últimos dias com os sinais recentes de flexibilidade por parte do governo americano, com anúncio de que várias negociações comerciais em andamento e disposição para dialogar com a China.

"Ontem, tivemos um movimento mais forte de busca por ativos de risco. Vemos hoje uma postura mais cautelosa na véspera das negociações. Trump pode mudar a sinalização de uma hora para outra sem qualquer justificativa lógica", afirma Velloni, que vê o nível atual da taxa de câmbio com uma espécie de piso, em razão, sobretudo, dos desafios fiscais locais, que devem emergir com mais força no segundo semestre.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY apresentou queda moderada, mas manteve-se acima da linha dos 100,000 pontos, rodando na casa dos 100,300 pontos no fim da tarde. Na semana, o Dollar Index sobe cerca de 0,30%, passando a acumular alta por volta de 0,70% em março, diminuindo as perdas no ano para menos de 8%.