Dólar tem viés de alta com ajustes, de olho em IPCA e notícias sobre EUA e China

O dólar opera com viés de alta no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 9, com ajustes após a forte queda da véspera. Investidores monitoram as notícias sobre as negociações tarifárias envolvendo Estados Unidos e China, que começam neste fim de semana, na Suíça. A alta do petróleo após queda menor que a esperada nas importações chinesas em abril ajuda a limitar a força da divisa americana bem como o recuo do índice DXY do dólar ante outras seis moedas fortes.

O presidente americano, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta". "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses, a partir deste sábado, na Suíça.

A China, por sua vez, anunciou uma ofensiva para combater o contrabando de minerais estratégicos antes de se reunir com os EUA, à medida que a questão de restrições a terras raras poderá ser abordada..