Em semana de novo recorde histórico, Ibovespa acumula alta de 1%, a 136,5 mil

"Bolsa permaneceu hoje estável após a forte alta de ontem, com setores específicos em alta ainda nesta sexta-feira como financeiro, com destaque para o Itaú após o balanço do primeiro trimestre, divulgado na noite de ontem", diz Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

O Itaú superou expectativas altas com o balanço do primeiro trimestre, o que levou a ação (PN) subir 5,41% nesta sexta-feira. Métricas como margens e qualidade do crédito melhoraram mais uma vez, sustentando ganhos de eficiência e rentabilidade do banco, e na visão de analistas, as projeções para o lucro deste ano podem subir, reporta o jornalista Matheus Piovesana, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Itaúsa PN, por sua vez, fechou o dia em alta de 4,25%.

Entre as grandes ações de commodities, Petrobras subiu 0,51% (ON) e 0,65% (PN), enquanto Vale ON avançou 0,40%. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, Porto Seguro (+5,66%), PetroReconcavo (+5,49%), Itaú e Lojas Renner (+4,92%). No lado oposto, Azul (-11,89%), MRV (-11,22%) e CSN (-9,87%).

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz poucas variações em relação à da semana passada, mas mostra aumento nas estimativas de alta para o Índice Bovespa na próxima semana.

De acordo com o levantamento, 50% dos agentes do mercado esperam alta para o índice, contra 42,86% no termômetro da semana passada. Mas as expectativas de queda para o indicador também aumentaram, passando de 28,57% na sexta-feira passada para 33,3% neste dia 9. Já o porcentual dos agentes que apostam em variação próxima da estabilidade recuou de 28,57% para 16,67%.