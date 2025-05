Faturamento industrial sobe 4,7% no 1º tri de 2025 ante 4º tri do ano passado, diz CNI

O faturamento real da indústria subiu 4,7% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre do ano passado, de acordo com os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 9. O resultado positivo ocorre mesmo após o faturamento das empresas do setor cair 2,4% em março. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o indicador cresceu 10,8%.

De acordo com a pesquisa, as horas trabalhadas na produção caíram 1,6% em março. A queda reverteu a maior parte da alta observada em fevereiro, de 1,9%. Além disso, o indicador encerrou o primeiro trimestre 1,1% acima do patamar registrado no quarto trimestre de 2024 e 4,2% acima do resultado do primeiro trimestre do mesmo ano.

A pesquisa mostra ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) seguiu estável e permanece em 78,9%, considerando a série livre de efeitos sazonais. A UCI média do primeiro trimestre é 0,1 ponto porcentual (p.p.) inferior à média do trimestre anterior e está 0,6 p.p. abaixo do primeiro trimestre do ano passado.