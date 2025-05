Greer e Bessent concordaram em acelerar discussões comerciais com a Suíça

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reuniram-se nesta sexta-feira, 9, com a presidente, Karin Keller-Sutter, e o vice-presidente, Guy Parmelin, da Confederação Suíça em Genebra. Os dois lados concordaram em acelerar as negociações sobre comércio recíproco.

Greer espera continuar nossas negociações nas próximas semanas, segundo site do USTR.