Grupo Alimentação e Bebidas sobe 7,81% em 12 meses no IPCA

As famílias brasileiras gastaram mais com alimentação e bebidas em abril pelo oitavo mês consecutivo. O grupo Alimentação e Bebidas acumulou uma alta de 7,81% nos 12 meses encerrados em abril, uma contribuição de 1,68 ponto porcentual para a taxa de 5,53% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em abril, a alta acumulada em 12 meses no preço do café moído alcançou 80,20%, maior variação desde o início do Plano Real, em julho de 1994. As carnes subiram 22,24% nos últimos 12 meses, os leites e derivados aumentaram 9,90%, e os ovos de galinha subiram 16,74%.

"Os alimentos oferecem uma pressão no índice por conta de questões climáticas que afetam a cultura", afirmou Gonçalves. "Alguns são commodities e podem ter efeito do dólar, como trigo. Outros são (por efeito do) clima, como tomate."