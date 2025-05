Grupo Despesas Pessoais sobe 0,54% em abril ante alta de 0,70% em março no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de um avanço de 0,70% em março para alta de 0,54% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,43% do IPCA do último mês.

Houve pressão dos aumentos nos subitens cigarro (2,71%) e serviços bancários (0,87%).