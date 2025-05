Grupo Saúde sobe 1,18% em abril ante alta de 0,43% em março no IPCA

O grupo Saúde e cuidados pessoais saiu de um avanço de 0,43% em março para uma alta de 1,18% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,16 ponto porcentual para a taxa de 0,43% do IPCA do último mês.

O resultado foi impulsionado pelo aumento de 2,32% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.

O item liderou o ranking de maiores pressões sobre o IPCA de abril, com uma contribuição de 0,08 ponto porcentual.