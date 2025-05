Ibovespa sobe em sintonia com exterior por expectativa de acordo China-EUA sobre tarifas

Em meio a expectativas de negociações entre Pequim e Estados Unidos no âmbito das tarifas, hoje o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta", em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira. "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses neste fim de semana, na Suíça.

Enquanto isso, as exportações da China saltaram 8,1% em abril, na comparação com igual período do ano passado. O resultado superou o consenso dos analistas, que previam crescimento de 2,5% dos embarques. Ainda hoje, o minério de ferro fechou com queda de 0,57% em Dalian. Vale virava para queda por volta das 11 horas e Petrobrás diminuía a alta.

O destaque entre as ações que subiam era Itaú Unibanco, com alta de quase 4,00%. O Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de R$ 11,12 bilhões no primeiro trimestre, resultado 13,9% superior ao observado em igual período de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o ganho cresceu 2,2%.

Na ponta oposta, CSN cedia 6,44%. A CSN apresentou prejuízo líquido de R$ 732 milhões no primeiro trimestre de 2025, 52,5% maior em relação ao prejuízo registrado no mesmo período de 2024.

Pouco antes do fechamento deste texto, por volta das 11h20, o Ibovespa subia 0,75%, aos 137.258,19 pontos, ante elevação de 0,77%, aos 137.286,01 pontos, na máxima, em relação à mínima de 136.232,23 pontos, com variação zero. Na semana, acelera ganhos a 1,57% depois de 0,29% na passada.