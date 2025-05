Inflação de serviços no IPCA sai de 0,62% em março para 0,20% em abril

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, o mercado de trabalho aquecido, com avanços no emprego e na massa salarial, explica a inflação de serviços acumulada em 12 meses rodando acima do patamar da inflação geral no País.

O IPCA de abril ficou em 0,43%. A taxa acumulada pelo IPCA nos 12 meses terminados em março foi de 5,53%.

"O aumento da população ocupada, o aumento da massa salarial, isso tudo contribui para um aumento da demanda no mercado", disse Gonçalves, acrescentando que os preços dos serviços também sofrem influência do componente alta de custos, como energia elétrica, por exemplo. "Tem a questão de custo também de produção, que acaba contaminando preços de alguns serviços."