Ipem-SP lança plataforma para ajudar consumidor a identificar bomba de combustível antifraude

Até o momento, há 137 postos de combustíveis com bombas antifraude no Estado, e 341 bombas antifraude eletrônica. Nem todos os municípios possuem bombas com a tecnologia, e há também municípios que ainda não foram validados pelo Instituto.

As bombas antifraude possuem dispositivos que impedem alterações indevidas na quantidade de combustível entregue ao consumidor, informa o Ipem-SP, seguindo o Regulamento Técnico Metrológico nº 227/2022 do Inmetro.

"Essas bombas contam com tecnologia que inibe fraudes metrológicas, garantindo mais precisão no abastecimento e transparência para o consumidor. Além disso, seguem padrões rigorosos de qualidade, oferecendo mais segurança e confiança", afirma o Instituto.