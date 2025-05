Lucro do Itaú Unibanco vai a R$ 11,12 bilhões, alta de 13,9%

"Os resultados do banco neste primeiro trimestre de 2025 refletem um círculo virtuoso de solidez e entrega de valor", afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores, Gabriel Moura.

Nos três primeiros meses do ano, o Itaú Unibanco teve R$ 11,23 bilhões em receitas com prestação de serviços (tarifas bancárias e taxas) aos clientes, uma alta de 3,5% na comparação anual, mas uma queda de 4% ante o quarto trimestre. Nessa frente, tiveram destaque as receitas com administração de recursos, que cresceram 11,7%, para R$ 1,68 bilhão. Neste caso, a maior alta foi na administração de consórcios, que gerou receitas 40,2% maiores em um ano, de R$ 440 milhões.

Mas as maiores fontes de receitas foram as dos cartões de crédito e débito, que cresceram 4,7% em um ano e atingiram R$ 3,26 bilhões. O Itaú mudou a forma de divulgar o dado, passando a separar as receitas com emissão de cartões das que obtém com o processamento de pagamentos e recebimentos. Em cartões, a alta veio com o aumento do faturamento do crédito. Os cartões do banco tiveram giro de R$ 218,1 bilhões no primeiro trimestre, alta de 7,4% em um ano.

No banco de investimentos, o ItaúBBA, as receitas foram de R$ 1,05 bilhão, 6,4% menores em razão do menor volume de emissões de títulos de renda fixa. Na tesouraria, também as receitas encolheram 12,8%, para R$ 923 milhões. Além de contabilizar as exposições do Itaú ao mercado brasileiro, a tesouraria inclui a proteção cambial que o banco faz para o capital das operações na América Latina.

O Itaú Unibanco teve despesas totais de R$ 15,79 bilhões no primeiro trimestre, cifra 9,8% maior que a do mesmo período do ano anterior, e 5,5% abaixo do quarto trimestre.

A alta em um ano decorreu dos efeitos da negociação salarial da categoria dos bancários, válida a partir de setembro, e da maior despesa com participação nos lucros. O Itaú encerrou março com 96,3 mil funcionários, 500 a mais que no mesmo período de 2024.