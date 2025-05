Lyft tem lucro de US$ 2,6 milhões e aumento de usuários no 1º trimestre

Já o total de usuários ativos no trimestre aumentou 11%, para 24,2 milhões, superando a projeção de 24 milhões. As reservas brutas cresceram 13%, para US$ 4,16 bilhões, ligeiramente acima da previsão de US$ 4,15 bilhões.

Para o segundo trimestre, a Lyft projeta um crescimento das reservas brutas entre 10% e 14%, alcançando de US$ 4,41 bilhões a US$ 4,57 bilhões. A estimativa dos analistas consultados pela FactSet é de US$ 4,48 bilhões.

A companhia também prevê que o número total de corridas aumentará em ritmo de "dois dígitos porcentuais", além de um Ebitda ajustado - lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - entre US$ 115 milhões e US$ 130 milhões. A Lyft informou ainda que ampliará seu programa de recompra de ações para US$ 750 milhões. Desse total, US$ 200 milhões devem ser executados nos próximos três meses e US$ 500 milhões ao longo do próximo ano.

A empresa também anunciou que continuará sua expansão internacional, especialmente com o crescimento no Canadá, segundo Risher. A Lyft será lançada em mais nove países europeus por meio da aquisição da FreeNow, anunciada no mês passado, com fechamento previsto para o segundo semestre.

As ações da Lyft saltavam 23% no Nasdaq às 13h14(de Brasília)

*Com informações da Dow Jones Newswires