Mandato do Banco Central é controlar a inflação, afirma Haddad

E acrescentou: "Nós vamos continuar crescendo, a gerar emprego, e vamos trazer a inflação para dentro da meta, mas gerando oportunidade de trabalho e renda no Brasil. Eu entendo que as pessoas estejam apreensivas com o que está acontecendo no mundo, mas estamos bem posicionados para isso. Estamos com diálogo com União Europeia, Sudeste Asiático e com os EUA desde meu encontro com o secretário do Tesouro Scott Bessent."