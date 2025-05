Nosso compromisso com a meta de inflação de 2% é inabalável, diz Andrew Bailey, do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta sexta-feira, 9, que o compromisso do BC britânico com sua meta de inflação de 2% é "inabalável", um dia após a instituição cortar seu juro básico em 25 pontos-base, a 4,25%, retomando o processo de relaxamento monetário iniciado no ano passado.

Em discurso feito durante conferência econômica na Islândia, Bailey comentou que a diversidade de opiniões no comitê de política monetária do BoE tem sido "fundamental" para ancorar as expectativas de inflação e garantir a estabilidade dos preços. "Usaremos cenários como veículos para explorar riscos em torno da linha de base e acomodar diferenças de pontos de vista no comitê", prometeu.

A decisão de juros do BoE foi bastante dividida: cinco dos nove dirigentes votaram pelo corte a 4,25%, dois defenderam redução mais agressiva da taxa, para 4%, e outros dois argumentaram pela manutenção do juro, em 4,50%.