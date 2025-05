Ouro fecha em alta com fraqueza do dólar, tensões geopolíticas e foco em EUA-China

O preço do ouro avançou nesta sexta-feira, 9, apoiado pela fraqueza do dólar e pelo aumento das tensões geopolíticas entre Índia e Paquistão, enquanto os investidores aguardam as negociações comerciais entre Estados Unidos e China neste fim de semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho subiu 1,15%, encerrando a sessão cotado a US$ 3.344,00 por onça-troy.

"O ouro iniciou o dia em baixa, mas deu sinais de recuperação ao longo da sessão, mantendo sua trajetória positiva em 2025", afirmou Christopher Lewis, da FXEmpire. "Na verdade, o ouro tem sido um dos mercados com melhor desempenho nos últimos 18 meses."